Halle verlengt het project Zennevallei Hergist met drie jaar

Sinds 2022 blaast het project Zennevallei Hergist de omgeving rond de Zenne nieuw leven in. “Met recreatiemogelijkheden zoals kajakken, de verbinding van versnipperde groenzones, de opwaardering van nabijgelegen terreinen en de samenwerkingen met ambachtelijke bedrijven in de buurt wordt de Zennevallei op de kaart gezet”, zegt burgemeester van Halle Marc Snoeck. Kers op de taart van alle inspanningen was de driejaarlijks kunstenfestival Gist in het najaar van 2023.

De drie gemeenten kregen daarvoor een subsidie van maar liefst 750.000 euro. Door de samenwerking te verlengen, kunnen ze beroep doen op de resterende 150.000 euro van dat budget. “Zo kunnen enkele initiatieven die momenteel in volle voorbereiding zijn, zoals de Zennebruggen en Zennepaden, ook nog worden gerealiseerd”, besluit Snoeck.