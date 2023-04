Hobbybeurs in Muntpunt in Brussel

Knutselen, tuinieren, dans, muziek en pilates. Je kon er gisteren allemaal van proeven tijdens een hobbybeurs in Muntpunt in Brussel. “We hopen natuurlijk ook dat mensen uit de Vlaamse Rand interesse hebben in activiteiten die hier in Brussel doorgaan”, klinkt het bij Alexandra Cromphout van Muntpunt.