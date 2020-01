Hoe bereiden bedrijven in onze regio zich voor op brexit?

Om middernacht is de brexit een feit. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De brexit heeft heel wat gevolgen voor de bedrijven in onze regio. "Het is een lose-lose-situatie. Bovendien is er heel weinig tijd om een breed handelsakkoord af te sluiten. Als de onderhandelingen afspingen, krijgen ondernemers in 2021 een harde brexit op hun bord", zegt Hans Maertens van VOKA.