Hoe zien de plannen van het ‘nieuwe’ Uplace er uit?

Geen winkelcomplex, maar wel een werkwinkelwijk met straten, een kmo-zone en een park. Dat is dé visie van Alexander D’Hooghe voor Broeksite, de plek waar Uplace moest komen. De Vlaamse Regering neemt het plan alvast mee in het volgende regeerakkoord, bevestigt minister Weyts.

Alexander D’Hooghe bracht het voorbije jaar voor- en tegenstanders van Uplace rond de tafel en werkte een compleet nieuw project uit voor het gekelderde Uplace-dossier. Broeksite belooft een kwart minder verkeer en een betere aansluiting met de omgeving. Doorheen de site komen vier straten, evenveel nieuwe pleinen en een park.

“Uplace was een vastgoedproject dat als een ufo landde in de omgeving, dit wordt een stadsontwikkelingsproject. Het wordt geen klassiek winkelcomplex met winkelketens, maar een werkwinkelwijk. De winkels zullen produceren in kleine oplage en ter plaatse verkocht worden. Denk aan een kledingwinkel waar je eerst je eigen kledij ontwerpt”, zegt Alexander D’Hooghe.

Foto: © Growth Inc. Org

De Broeksite krijgt 25.000 vierkante meter natuur en er is plaats voor 55.000 vierkante meter retail, 20.000 minder dan in het oorspronkelijke Uplace-project. Verder is er ook een kmo-zone van 60.000 vierkante meter en komt er 8.500 vierkante meter voor opleiding, training en kennisuitwisseling. 26.500 vierkante meter is dan weer voor cultuur en recreatie. Tot slot komt er een ruime parking met 1.000 parkeerplaatsen.

D'Hooghe ziet de site als een nieuwe stadswijk tussen Machelen en Vilvoorde, één waar wel zwaar moet ingezet worden op duurzame mobiliteit. "Op het vlak van mobiliteit wordt hier de komende jaren héél veel geïnvesteerd. Ik denk mits een paar aanpassingen dat we er volledig zijn. Ik schat toch op een kwart minder verkeer tegenover het vorige project. Maar wat vooral wegmoet, is de historische spierkramp die gedurende 15 jaar opgebouwd is rond het project. Dat moet er uit, punt. Dit gebied moet ontwikkeld worden", zegt D'Hooghe.

Foto: © Growth Inc. Org

De gemeente Machelen staat achter het project, net als de Vlaamse Regering. Die neemt Broeksite op in het volgende regeerakkoord. “De sleutel tot succes is om de volledige Kanaalzone als één gebied aan te pakken. Voordien werden de verschillende projecten – waaronder ook Uplace - los van elkaar ontwikkeld. Al die afzonderlijke private ontwikkelaars moeten rond één tafel komen om uit te maken wat waar het best kan komen”, zegt minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts.

De Broeksite zou goed zijn voor 3.200 jobs. Maar het nieuwe project bevat geen winkelcomplex, geen hotel, geen kantoortoren, geen bioscoopcomplex én veel minder retailmogelijkheden. Hamvraag is dus of Uplace - dat al 90 miljoen euro investeerde in het project - zich kan vinden in de nieuwe plannen.