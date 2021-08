Honderden zonnebloemen kleuren Grimbergse wijk Verbrande Brug

In de wijk Verbrande Brug in Grimbergen heeft de lokale Landelijke Gilde een zonnebloemactie gehouden. Bedoeling was dat de mensen zoveel mogelijk zaadjes plantten en via de vele zonnebloemen wat zon brengen in de wijk. Wie de hoogste zonnebloem had, werd bekroond.

Wie een opmerkelijke zonnebloem wil zien, moet niet in de Franse Provence, maar aan de Verbrande Brug in Grimbergen. De 60-jarige Marina Robberechts heeft een exemplaar van maar liefst 3 meter en 80 centimeter in haar tuin staan. Daarmee wint ze de zonnebloemenwedstrijd van de Landelijke Gilde in de wijk. “Mijn geheim?”, reageert ze. Veel water, zon en composteren.”

Met de zonnebloemenactie wil de Landelijke Gilde zon in de wijk brengen. Alle buurtbewoners werden aangespoord deel te nemen. “Zowat 100 gezinnen in de wijk namen deel”, zegt Jan De Kinder van de Landelijke Gilde. “Da’s toch wel een mooi aantal. We zijn blij dat we zo samen wat zon in onze straten hebben kunnen brengen.”