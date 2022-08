Hoogste aantal ongevallen in zes jaar tijd: "Uitdaging beschermen zwakke weggebruiker groter dan ooit"

In de eerste zes maanden van dit jaar waren in onze provincie 1.551 verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakte of stierf. Dat het is hoogste aantal van de voorbije zes jaar. Bij die ongevallen vielen 13 doden, zes minder dan dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste helft van 2022 telde Vlaams-Brabant 1.551 verkeersongevallen. Vorig jaar waren dat er net geen 1.300, in 2020 1.165. Door de coronapandemie was er toen minder verkeer op de baan. “De stijging in Vlaams-Brabant is vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. Maar het cijfer nu ligt hoger dan dat voor de coronapandemie en dat is geen goede zaak. Er gebeuren in Vlaams-Brabant steeds meer ongevallen waarbij mensen gewond raken”, zegt Stef Willems van Vias Institute. “Bij de ongevallen vielen dertien doden. Samen met de provincie Limburg is het de enige provincie waarbij dat aantal lager ligt dan vorig jaar.”

Vias ziet het aantal ongevallen op met elektrische steps en fietsen fors toenemen. “Maar vooral voor de voetgangers is de balans bijzonder negatief. De cijfers tonen meer dan ooit aan dat de uitdaging ligt in het beter beschermen van alle kwetsbare weggebruikers”, gaat Willems verder. “Er is de laatste vijf jaar geen structurele daling meer waarneembaar van het aantal verkeersdoden in ons land."

Om het aantal ongevallen en doden terug te dringen, pleit het verkeersinstituut voor strengere straffen, een verbetering van de weginfrastructuur en een rijbewijs met punten. Dat houdt het aantal overtredingen bij die een bestuurder maakt. Na een bepaald aantal punten volgt dan een sanctie, bijvoorbeeld een rijverbod of een dagvaarding voor de politierechter.