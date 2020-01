HORAL-familie breidt uit

“Met de toetreding van brouwerij Lambiek Fabriek uit Sint-Pieters-Leeuw telt de Hoge Raad voortaan 10 leden”, zegt HORAL-voorzitter Gert Christiaens. De Lambiek Fabriek zag het levenslicht in 2016. De jonge lambiekbrouwerij heeft momenteel twee bieren: de Oude Geuze Brett-Elle en de Fontan-Elle. Dit jaar brengt de Lambiek Fabriek nieuwe producten op de markt. “Wij brouwen al onze lambiek zelf op 100% ambachtelijke wijze. Het woord ‘Fabriek’ in de naam van ons bedrijf verwijst naar de straatnaam waar het allemaal begon. Onze eerste opslagplaats is namelijk gelegen langs de Fabriekstraat in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek. Aangezien daar niet voldoende plaats was voor een brouwinstallatie, gebruiken wij de ketels van brouwerij Belgoo in de Georges Wittouckstraat in Sint-Pieters-Leeuw. Ondertussen hebben we daar ons tweede, grotere tonnenmagazijn gevestigd”, aldus Jo Panneels.

“De toetreding van Lambiek Fabriek is een goede zaak en maakt ons als sector sterker en slaagvaardiger”, vindt Gert Christiaens. “In de schoot van HORAL wordt namelijk door de meerderheid van de geuzeproducenten van het Pajottenland en de Zennevallei bepaalde gemeenschappelijke belangen besproken en worden overkoepelende projecten die nuttig zijn voor onze sector ondersteund. Ik denk hierbij aan de GTS-bescherming op Europees niveau van de Oude Geuze en Oude Kriek en het project rond de Schaarbeekse Krieken.”