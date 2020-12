Inez De Coninck: "Brusselse stadstol discrimineert Vlaamse pendelaar"

“De Brusselse regering verkoopt het plan nu als een maatregel voor de mobiliteit en de gezondheid. Maar hoe het momenteel uitgewerkt is en de manier waarop Brussel het aanpakt, is het toch een louter fiscaal economische maatregel om hun begroting op te smukken. Brussel int vandaag 200 miljoen euro verkeersbelasting. In hun begroting staat vandaag 500 miljoen euro, dus dat is een verhoging van 300 miljoen euro.” Volgens De Coninck wil Brussel dat geld elders halen en dat kan niet. “Er is ook nog zo'n regel die zegt dat je geen belastingen int buiten je kiesdistrict en dat is wat Brussel doet. Vlamingen en Walen zullen de belastingen betalen, niet de Brusselaar. Wij kunnen hen daar electoraal niet voor afstraffen en dat is not done in de politiek.”

Ook Peter Van Rompuy (CD&V) is niet te spreken over de Brusselse tolheffing. “Een tolheffing die gecompenseerd wordt voor de Brusselaars, maar niet voor Vlamingen vormt een discriminatoire én dubbele belasting die we als Vlaams parlement niet kunnen aanvaarden. Partijen die de mond vol hebben over ‘samenwerkingsfederalisme’ moeten ook de daad bij het woord voegen en rekening houden met het standpunt van het Vlaams parlement.”