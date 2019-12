Interza, Incovo, Ecoso en Televil 'halen alles uit de kast'

Afvalintercommunales Interza en Incovo en maatwerkbedrijven Ecoso en Televil werken sinds enkele maanden samen om tweedehandsspullen in te zamelen, waarna alles wordt opgehaald en in een kringloopwinkel te koop wordt aangeboden. Het pilootproject is zo'n succes dat het het project wil uitbreiden naar alle tien gemeenten waar de intercommunales actief zijn.

'Haal alles uit de kast', zo heet het pilootproject waarbij mensen op drie plaatsen hun tweedehandsspullen konden achterlaten: in het bedrijf Athlon Machelen, bij het productiehuis De Mensen in Zaventem en het Gemeentelijke Technisch Instituut in Londerzeel. Dat kan van alles zijn: speelgoed, elektrische apparaten, reiskoffers, kledij, enzovoort. Het project loopt zo goed dat volgend jaar ook andere scholen en bedrijven kunnen aansluiten.

"We slaan samen vier vliegen in één klap: het huis is opgeruimd, we vermijden dat de spullen op de afvalberg terechtkomen en door samenwerking met de kringwinkel dragen we bij aan de sociale economie. We geven werk aan mensen met een zwakke positie op de arbeidsmark en de spullen worden verkocht aan heel toegankelijke prijzen", zegt Herlinde Baeyens, projectverantwoordelijke bij Incovo en Interza.