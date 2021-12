Jambon wil alle binnenevenementen twee weken verbieden

Jan Jambon wil dat het Overlegcomité vervroegd samenkomt om de coronamaatregelen opnieuw aan te scherpen. Hij kijkt vooral naar de recreatieve indooractiviteiten zoals concerten en theaters. Die mogen vandaag openblijven, maar je moet als bezoeker wel blijven zitten en een mondmasker aanhouden. De Vlaamse minister-president wil die de komende twee weken verbieden. Horeca zou wel mogen openblijven.

"Ik maak mij grote zorgen over wat er vandaag in de ziekenhuizen en vooral op intensieve zorgen gebeurt", zegt Jambon in een interview met VTM Nieuws. "Ik Ik denk dat we bijkomende, krachtige maatregelen nu moeten nemen om ervoor te zorgen dat we kerst en nieuwjaar in een min of meer normale sfeer zouden kunnen vieren.”