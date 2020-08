Jan Spooren legt eed af als provinciegouverneur van Vlaams-Brabant

Jan Spooren is op dit moment burgemeester van Tervuren en Kamerlid. De 51-jarige Spooren is afkomstig uit Limburg maar verhuisde 22 jaar geleden naar Tervuren. Hij is sinds 2013 burgemeester in de Druivenstreek en zetelt sinds 2014 in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers. Daar staat hij bekend als de pensioenspecialist van de N-VA. Vanaf volgende maand ruilt hij die mandaten in voor het gouverneurschap.

Spooren legde vandaag de eed af bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) samen met de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter (Open VLD) en de nieuwe Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA).

Foto: Twitter ROB-tv