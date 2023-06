Jef Colruyt stopt als grote baas van Colruyt: "De toekomst van het bedrijf is in goede handen"

Jef Colruyt, kleinzoon van oprichter Franz Colruyt, stond bijna 30 jaar aan het hoofd van Colruyt. Vanaf volgende maand maakt hij plaats voor Stefan Goethaert aan het hoofd van de Halse warenhuisketen. Goethaert werkt sinds 2012 bij Colruyt was sinds vorig jaar COO Food Production, Business en Group Services. "Stefan brengt een sterke internationale managementervaring, gecombineerd met de vereiste leiderschapscapaciteiten en een waardengedreven visie met zich mee. Na tien jaar in de groep heeft hij de nodige bagage en een doorgedreven kennis om de strategie verder vorm te geven en te realiseren in een retailmarkt in volle evolutie", weet Jef Colruyt.

Stefan Goethaert, burgerlijk ingenieur van opleiding, beseft dat hij grote schoenen te vullen heeft. "Onder Jef kon Colruyt Group namelijk uitgroeien tot een stevige marktleider in België met vertakkingen in verscheidene landen, en tot pionier in duurzame initiatieven en technologische vernieuwingen. Jef staat bekend om zijn passie voor mensen, waardengedreven ondernemen en duurzaamheid", zegt Goethaert.

Jef Colruyt blijft wel voorzitter van de Raad van Bestuur. "De ganse Colruyt Group is blij te kunnen blijven rekenen op zijn uitgebreide kennis en ervaring", besluit Goethaert.