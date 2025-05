Twintiger krijgt zeven jaar cel voor schietpartij in Lembeek

De feiten speelden zich af langs aan de Bergensesteenweg. De lokale politie van de zone Zennevallei trof het slachtoffer na de schietpartij zwaargewond aan in een nabijgelegen nachtwinkel. De dertiger bleek vijf keer te zijn geraakt in de benen. Op aanwijzen van het slachtoffer en getuigen kon de politie de vermoedelijke schutter kort na de feiten arresteren in een woning vlakbij.

Uit het onderzoek bleek dat er eerder die avond een woordenwisseling was ontstaan tussen de twee mannen over een oud conflict. Volgens het slachtoffer haalde de verdachte vervolgens een vuurwapen uit zijn schoudertas en begon hij vrijwel meteen te schieten. Daarna zou hij het slachtoffer ook nog met het wapen hebben geslagen. Een filmpje dat door een getuige werd gemaakt, bevestigde grotendeels die versie van de feiten.

De verdachte werd eerder al, bij verstek, veroordeeld tot acht jaar cel, maar had daartegen verzet aangetekend. Tijdens het nieuwe proces stelde zijn advocaat dat het slachtoffer zelf betrokken was bij een criminele organisatie en dat zijn cliënt door de man onder druk was gezet. “Mijn cliënt werd bedreigd, moest drugs of wapens bijhouden en belandde zelfs in het ziekenhuis na eerdere incidenten,” aldus de raadsman van de beklaagde. Volgens de verdediging ging het om een uitgelokte vechtpartij, waarbij de verdachte uiteindelijk in paniek zou geschoten hebben.

De rechtbank oordeelde echter dat de feiten niet konden worden herleid tot slagen en verwondingen en dat er wel degelijk sprake was van een poging tot doodslag. Ook het argument van uitlokking werd van tafel geveegd. De gevangenisstraf werd wel verminderd van 8 naar 7 jaar cel.