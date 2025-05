Nieuw stukje Zennepad langs bufferbekken Nederhem

Nieuw is dat het Zennepad voortaan ook het bufferbekken aan Nederhem doorkruist. Dat bekken vangt water op bij hevige regens. Langs robuuste stapstenen kan je er nu wandelen. Je vindt er ook de stenen van het oude stationsgebouw van Halle.

Op het Zennepad wandel je vlak naast het water. Langs een nieuw houten vlonderpad kan je vlot en comfortabel stappen, ook als het nat is. De brug aan de kant van Nederhem is vernieuwd met duurzame materialen, zoals tropisch hardhout en cortenstaal. Ook de omgeving is opgefrist. Overhangende takken zijn gesnoeid en het pad is volledig vrijgemaakt. Alles gebeurde met veel respect voor fauna en flora. De werken kostten in totaal 397.056,91 euro (inclusief btw).

Het Zennepad loopt van het station van Buizingen tot aan de wijk Nederhem. Je vindt er ook het Zenneterras: een plek waar je even kan pauzeren en genieten van het uitzicht op de rivier. Voor de kinderen is er het Thérèsiaspeelbos. Deze avontuurlijke speelplek om te klimmen, te klauteren en de natuur te ontdekken is ideaal voor een gezinsuitstap.