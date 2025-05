Week van de Biodiversiteit: "Breng mee onze fauna en flora in kaart"

De partners verenigingen zich in het Europese LIFE-project ‘Belgium 4 Biodiversity’. Het doel van de campagne? Op een leuke, laagdrempelige manier onderzoeken hoe het gesteld is met de biodiversiteit in ons land. Met de smartphone in de hand kunnen deelnemers via de gratis app ‘ObsIdentify’ een week lang de Belgische fauna en flora in kaart brengen.

"We willen op één week tijd zoveel mogelijk zicht krijgen op de biodiversiteit in ons land. Vorig jaar lanceerden we het initiatief van de natuurbinger een eerste keer, met succes. Toen namen ruim 20.000 burgers deel, goed voor net geen 450.000 waarnemingen. Dat leverde toch enkele opvallende verschijningen op zoals de dwergooruil, de weverboktor of de mopsvleermuis. Dit jaar willen we naar een half miljoen waarnemingen. Elke waarneming telt, en iedereen kan makkelijk bijdragen," zegt woordvoerder van Natuur en Bos Jeroen Denaeghel.

Deelnemen doe je door de verschillende dieren- en plantensoorten die je spot te registreren in de gratis app ObsIdentify. Die wordt in Vlaanderen beheerd door Natuurpunt. Dat kan in een natuurgebied of parkje in de buurt, maar ook gewoon in de tuin of langs de straatkant. Alle waarnemingen tijdens de Week van de Biodiversiteit worden gebundeld in één grote ‘Nationale Biodiversiteitschallenge’.

Het belang van natuur

De Week van de Biodiversiteit moet ook een moment zijn om bewust stil te staan bij het belang van de natuur en de noodzaak om ze blijvend te beschermen. "Onze biodiversiteit beschermen, begint met bewustwording. Hoe meer mensen de natuur in trekken, hoe beter we haar zullen leren kennen en respecteren. Biodiversiteit ligt aan de basis van gezonde ecosystemen die ons voedsel, zuivere lucht en water leveren. Het beschermen ervan versterkt dus ook onze levenskwaliteit en die van toekomstige generaties," zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (cd&v).