Jonge boeren protesteren in Brussel, Lennikse Jasmien doet mee

Zo'n 500 jonge boeren van de Groene Kring, de grootste organisatie van jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, hebben vandaag een protestactie gehouden aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. Ze zijn het beu dat er geen toekomstvisie is voor jonge landbouwers omdat de Vlaamse regering politieke spelletjes blijft spelen. Eén van die jonge protesterende boeren was de Lennikse Jasmien Lemaire. Zij ziet haar toekomst gehypothekeerd.

Jasmien Lemaire is 23 en steekt graag de handen uit de mouwen op het landbouwbedrijf van haar ouders in Sint-Martens-Lennik. Vandaag protesteerde ze in Brussel want al meer dan een jaar gijzelt de Vlaamse regering haar toekomst als jonge landbouwer, onder meer met het aanslepende stikstofdossier en mestactieplan.

“We eisen perspectief. We hopen dat er een beleid komt dat duidelijkheid schept, dat jonge boeren stimuleert, motiveert, perspectief biedt. Dat hopen we vandaag duidelijk te maken. En we hopen dat ze beslissingen nemen waarbij jonge boeren in de sector willen stappen en niet volop afhaken, wat vandaag wel het geval is”, zegt Jasmien.

De jonge boeren beseffen dat ze moeten verduurzamen. Dat is de kernboodschap in het stikstofdossier, maar dan moeten ze er wel de mogelijkheid toe krijgen en daar knelt het schoentje.

“We willen het bedrijf optimaliseren, we willen investeringen doen, maar dat kan gewoon niet. Dat is frustrerend want wij willen helemaal niet groot zijn. Wij willen gewoon zo optimaal mogelijk werken en daar worden we vandaag enorm in tegengehouden.”

Staks meer in het nieuws op RINGtv