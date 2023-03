Katia Segers: “Weyts krijgt groot budget voor Vlaamse Rand niet uitgegeven”

In totaal wordt er door de Vlaamse regering deze legislatuur 26 miljoen euro voorzien voor specifiek beleid voor de Vlaamse Rand, het zogenaamde ‘Randfonds’. In 2020 werd 2,5 miljoen euro uitgegeven, in 2021 3,8 miljoen euro en in 2022 1,8 miljoen euro. “Dat terwijl minister Weyts jaarlijks meer dan 5 miljoen heeft om uit te geven”, zegt Katia Segers. “De kennis van het Nederlands, de onderwijscapaciteit, een slecht openbaar vervoer, hoge woonprijzen, integratie, enzovoort, er zijn zoveel noden in de Vlaamse Rand. Ondertussen weigert de minister ook Weyts om de gemeenten te ondersteunen die een tweede, bredere rand rond Brussel vormen.”

Segers roept Weyts dan ook op om werk te maken van concrete investeringen, maar de minister is niet onder de indruk. “We weten al langer dat socialisten het geld altijd in plaats van iemand anders willen uitgeven”, aldus Weyts. “Ik wil echter gericht investeren. Ik ga voor grote investeringen die een echt verschil maken voor de grootste uitdagingen. We gaan bijvoorbeeld nog investeren voor de scholen in de Vlaamse Rand, die geconfronteerd werden met een grote instroom van anderstaligen. We gaan ook voor meer groen. Ik heb zelf voor deze extra fondsen gezorgd omdat de Rand het kan gebruiken en ik zal ervoor zorgen dat elke euro goed terecht komt.”