Kim Gevaert ontvangt Orde van Verdienste van het BOIC

Kim Gevaert wordt door het BOIC bekroond voor haar prestaties op en naast de atletiekpiste. Op de Olympische Spelen in Peking in 2008 sprintte ze met de estafetteploeg naar de tweede plaats op de 4x100m. Een zilveren medaille die 8 jaar later goud zou worden. Individueel is haar palmares indrukwekkend: Europees kampioene op de 100 en de 200m, brons op het WK met de 4x100m, WK-finales op de 100 en de 200m, 3 keer Europees indoorkampioene en 2 WK-medailles op de 60m. Nog altijd is zij de snelste Belgische op de 60m indoor, de 100m en de 200m.

“Bij Kim is een glimlach nooit ver weg, haar enthousiasme was altijd de beste reclame voor de atletiek. Maar haar uitstraling reikt veel verder dan de atletiekpiste”, roemt het BOIC Kim Gevaert. “Voor alle mooie momenten die ze door de sport heeft gekregen, geeft ze er minstens evenveel terug. Ze is geëngageerd en heeft een hart voor de anderen. Als ambassadrice voor SOS Kinderdorpen geeft ze kinderen de kansen die ze verdienen.

Kim Gevaert treedt in de voetsporen van onder meer Eddy Merckx en Roger Moens. De wielrenner uit Meise kreeg de Orde van Verdienste in 2013, de atleet uit Ternat in 2019.