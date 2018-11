Kinderen ontdekken kunst in Asse

In Vlaanderen en Brussel werden zo'n 350 activiteiten georganiseerd om kinderen onder te dompelen in de wereld van kunst en cultuur. In het Cultuurcentrum Asse was er een opera voor kleuters. Geen doorsnee operapubliek dus gisteren voor de kleutervoorstelling Woesj van theatergezelschap 4Hoog. Twee operazangeressen namen zonder woorden, maar met zang, theater en dans de kinderen mee in het verhaal. Wat oudere kinderen konden in 't Smiske in Asse terecht om zélf kunst te maken.



Een verslag van de Kunstendag voor Kinderen in Asse zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.