Voortaan kunnen ouders met de databank 'Kinderopvangzoeker' nagaan of er een handhavingstraject loopt tegen een kinderdagverblijf in hun buurt. Vroeger was het de taak van de uitbater om ouders op de hoogte te brengen, maar dat gebeurde lang niet altijd.

"Kinderopvangzoeker" geeft extra informatie over kinderdagverblijven in jouw buurt

Vorig jaar moesten drie crèches van Mippie en Moppie in Zemst de deuren sluiten na verschillende getuigenissen over slechte zorg. Het Agentschap Opgroeien startte daarna een onderzoek. Wat er precies onderzocht werd en welke stappen ondernomen werden, was lang voor niemand duidelijk. De databank Kinderopvangzoeker moet dat verhelpen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn: “Het is belangrijk voor ouders om te weten wat er gebeurt als een inspectieverslag tekorten aan het licht bracht. Dat stukje maken we nu publiek. Het is de bedoeling dat op termijn alles publiek zal worden. Dat is logisch ook. Het is niet omdat er op een bepaald moment een tekort vastgesteld wordt, dat het voorgoed problematisch is. Het belangrijkste is dat er met ouders over gecommuniceerd wordt."

Kinderopvangzoeker is ook een belangrijke tool voor steden en gemeenten om situaties beter op te volgen. Want het is volgens minister Crevits hun taak om samen met ouders naar een nieuwe opvangplek te zoeken.

Hier de link naar Kinderopvangzoeker.