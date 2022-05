Kopzorgen voor horeca Halle-Vilvoorde

De coronacrisis mag dan al onder controle zijn, de horeca blijft met een boel kopzorgen zitten. Er is het groot personeelstekort en de oorlog in Oekraïne veroorzaakt torenhoge energie- en voedselprijzen. Dat was te horen gisteren bij een bijeenkomst van Horeca Halle-Vilvoorde.

In de Kruitfabriek in Vilvoorde werd gisteren een stevig glas gedronken op het nieuwe bestuur van Horeca Halle-Vilvoorde, de regionale afdeling van de beroepsfederatie die de belangen behartigt van de café- en restaurantuitbaters en de hoteliers. Barbara Beeckman van eetcafé De Paserel in Merchtem is de nieuwe voorzitter van Horeca Halle-Vilvoorde, hoewel 'nieuw' eigenlijk relatief is. “Net voor de pandemie ben ik voorzitter geworden, waardoor de mensen mij eigenlijk nog niet kenden. Daarom komen we nu eens samen.”

Dat de coronacrisis achter de rug lijkt, is uiteraard een grote opluchting voor de horeca in de regio. Maar de sector kampt nu met andere problemen. Personeel vinden is aartsmoeilijk en door de oorlog in Oekraïne stijgen de energie- en voedselprijzen fors. “Je moet constant herrekenen om te zien of je aan een gerecht of een dienst die je levert nog wel iets overhoudt. Die strijd moeten we nu weer aangaan”, zegt bestuurslid Geert De Bisschop van het Friethuis in Roosdaal.

De voorzitter van Horeca Halle-Vilvoorde deed in de Kruitfabriek een warme oproep naar jongeren om te kiezen voor een job in de horeca. “De mensen denken altijd dat het in de horeca heel zwaar werken is maar het is supersociaal, superprofessioneel en vooral heel leuk werken”, aldus Barbara Beeckman.