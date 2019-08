In Roosdaal is een kraanwagen vanmiddag tegen een gevel gebotst van een schoonheidsinstituut op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Daalbeekstraat. De bestuurder raakte lichtgewond.

Hoe de kraanwagen van Sarens tegen de gevel is gebotst is nog niet duidelijk, maar volgens de Brandweerzone Vlaams-Brabant West gaat het om een 'accidenteel incident'. De bestuurder van de kraanwagen raakte lichtgewond en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis, in het gebouw zelf bleef iedereen ongedeerd. Een stabiliteitsingenieur is ter plaatse en onderzoekt of het gebouw nog stabiel is. Mogelijk moet de gevel na de takelwerken gestut worden.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West