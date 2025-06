RSCA Futsal neemt afscheid van coach Luca Cragnaz

Vijf jaar geleden kwam Luca Cragnaz aan het roer van onze ploeg, nadat hij ervoor als Belgisch bondscoach aan de slag was geweest. In zijn eerste seizoen werd hij meteen landskampioen en veroverde hij de beker van België.

In de zomer van 2022 ging Halle-Gooik op in RSCA Futsal. Onder Cragnaz veroverde paars-wit drie opeenvolgende keren de landstitel. Telkens was er ook een triomf in de Beker van België. Naast de dubbel werd elk jaar ook de Supercup binnengehaald. Het hoogtepunt volgde in 2023, toen paarswit de Final Four van de Champions League haalde.

Dit seizoen verliep het op het parket stroever dan de voorgaande jaren. Mogelijk heeft dat meegespeeld in de beslissing van het bestuur om niet door te gaan met Cragnaz. "De club wenst Luca te bedanken voor het werk dat hij de voorbije jaren heeft geleverd. Hij zal voor altijd een plaats in de clubgeschiedenis hebben. RSCA Futsal wenst hem alle succes toe in de toekomst", klinkt het bij de club.