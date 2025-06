Futsalcompetitie wordt hertekend, RealDev Vilvoorde debuteert op hoogste niveau

Het komende seizoen telt de hoogste afdeling van het Belgische futsal twee ploegen meer dan de voorbije jaren. Na 26 speeldagen volgen er Champions-play-offs met de vier beste ploegen in de reguliere competitie. De laatste drie ploegen in het klassement degraderen. RSCA Futsal-voorzitter Martin Baert stelde zich na de titelviering begin deze maand al vragen bij het huidige format. “De reguliere competitie sluit je af met 14 punten voorsprong, maar het is met dichtgeknepen billen dat je de landstitel moet binnenhalen. Je kan vanaf Nieuwjaar bij wijze van spreken met je beloften spelen, maar in de play-offs er meteen uitliggen”, klonk het.

Eén van de nieuwkomers op het hoogste niveau wordt RealDev Vilvoorde, dat zijn thuiswedstrijden afwerkt in sport- en cultuurcentrum K. in Koningslo. Het team wordt gecoacht door Mustapha Harram, ex-speler van onder meer Halle-Gooik.