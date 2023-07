Krakers verlaten vrijwillig bedrijfsgebouw in Strombeek-Bever

De krakers die eind juni hun intrek hadden genomen in een bedrijfspand in de Van Elewijckstraat in Strombeek-Bever, zijn vrijdag vrijwillig vertrokken. Ze hadden tien dagen de tijd om het pand te verlaten. Anders dreigde een uitzetting door de politie. "Er waren 23 minderjarigen bij, waaronder ook jonge kinderen. De meeste mensen bevonden zich in een asielprocedure en waren doorverwezen naar diverse opvangcentra, zowel in Vlaanderen als in Wallonië", zegt burgemeester van Grimbergen Bart Laeremans.

Tot en met zondag kregen de krakers de tijd om het gebouw in Strombeek-Bever te verlaten. "Maar ze zijn vrijdag vanaf de middag in alle rust vertrokken”, bevestigt burgemeester Bart Laeremans. “De tien dagen na de betekening van het vonnis van de vrederechter liep dit weekend af. We hadden alleszins alle voorbereidingen klaar om ze maandag uit te zetten. Ook de federale politie stond klaar en dat wisten zij ook. We willen hierbij een dikke pluim geven aan onze lokale politie. Door hun efficiënt optreden wisten zij de identiteitsgegevens van alle krakers te bekomen. Ook werd hen op een kordate manier duidelijk gemaakt dat langer blijven dan vandaag absoluut geen optie was. We zijn verheugd dat de kraak hiermee op een vreedzame manier kon beëindigd worden.”

De groep van 74 Moldaviërs, waaronder 17 illegaal in ons land verblijven, nam op 27 juni haar intrek in het leegstaande bedrijfsgebouw. De eigenaar van het kantoorgebouw diende daarop een klacht in. Om 20u30 uur ‘s gisteravond waren de laatste krakers vertrokken en kon de controle van het gebouw uitgevoerd worden. Waar de groep van 74 Moldaviërs, waarvan 21 minderjarigen, naartoe is, is onduidelijk. “We hebben geen zekerheid over waar ze nu zitten”, aldus Laeremans. "Ondanks de toewijzing aan opvangcentra kiezen deze mensen ervoor om in groep te blijven ronddolen in het land. Ze zouden reeds een aantal kraakoperaties achter de rug hebben. Telkens gaat dit gepaard met inbraak en met gebruik van water en elektriciteit, op kosten van de eigenaar. Het is duidelijk dat de groep hierbij logistiek wordt gesteund door een netwerk van sympathisanten.”