161ste editie Jaarmarkt Vilvoorde: "Hét evenement van het jaar"

De Jaarmarkt staat opgesteld in het centrum van Vilvoorde. Standjes vind je in de Leuvensestraat, de Campionlei (Ferdinand), Toekomststraat (tussen Nowélei en Guldenschaapstraat), de Nowélei (Jean Baptiste) en de Rooseveltlaan (Franklin) tussen de Nowélei en de Mechelsesteenweg. “Ook het marktgedeelte van onze Jaarmarkt zal opnieuw goed gevuld zijn. Onze eigen handelaars nemen deel met stands voor hun winkel en krijgen die dag versterking van andere marktkramers en de traditionele standwerkers met vaak originele producten en aanbiedingen," vult schepen Didier Cortois aan.

Cultuur

Naar jaarlijkse gewoonte gaat in de Vissersstraat het concert van restaurant De Kuiper door. Vanaf 15 uur is ambiance gegarandeerd met Niels & Friends en daarna The Silver Foxes die een tribute brengen aan de Vilvoordse legende Little Jimmy. Horst Arts & Music organiseert vanaf 16 uur weer Open Air met verschillende dj’s. Ze keren hiervoor terug naar hun vertrouwde plek op het Portaelsplein.

Het klooster en de tuin van Onze-Lieve-Vrouw van Troost maken zich klaar voor de jubileumeditie van Kunst in de Troost, de jaarlijkse tentoonstelling waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van de basiliek en conventsgebouwen. Voor deze 25e editie tonen opnieuw meer dan 20 kunstenaars hun werk in de tuinen en binnenruimtes. Onder leiding van curator Marc Van Ranst stellen beeldhouwers, keramisten, aquarellisten, schilders en glaskunstenaars ten toon.

Mobiliteit

Bezoekers aan de Jaarmarkt van Vilvoorde kunnen opnieuw met de bus voordelig reizen aan een tarief van 1 euro heen en terug. Alle lijnbussen die Vilvoorde aandoen, kunnen genieten van dit voordeeltarief. Deze bussen stoppen aan het station van Vilvoorde. Wie voor de bus kiest, komt die dag midden in het feestgebeuren van de Jaarmarkt terecht, zonder de stress om een parkeerplaats te vinden. Het Jaarmarkt-ticket valideren, doe je door een sms te sturen naar het nummer 4884 met de tekst VILVOORDE. Het antwoordbericht geldt als vervoersbewijs.