Werkstraffen, geldboetes en rijverboden voor gebruikers illegale steps in Vilvoorde

Begin dit jaar haalde de politie 52 illegale steps uit het Vilvoordse verkeer, de snelste step bleek snelheden tot 100 kilometer per uur te kunnen halen. Het parket vervolgde een tiental bestuurders. De vier die nu kwamen opdagen in de rechtbank krijgen werkstraffen van 46 uur en een rijverbod van een maand. De anderen krijgen geldboetes tussen de 1.600 en de 4.000 euro en 2 tot 3 maanden rijverbod. Alle illegale steps zijn ook verbeurd verklaard. Een dertigtal minderjarige bestuurders werd eerder uitgenodigd om een verkeersles te volgen. Als ze dat deden, werd hun dossier zonder gevolg geklasseerd.