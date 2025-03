Vilvoorde beboet nu ook overtreders van regels rond e-steps

“In het totaal namen we 52 steps in beslag of in bewaring. 27 daarvan zijn in bewaring genomen omdat de bestuurder jonger was dan 16 jaar, de 25 andere zijn in beslag genomen omdat ze sneller reden dan 25 kilometer per uur. Sommige van die e-steps konden zelfs snelheden halen tot 100 kilometer per uur. Op een bepaald moment hebben we een jongen van 14 uit het verkeer gehaald die op een step reed die 70 per uur kon halen,” licht Catherine Bodet van de politiezone VIMA de resultaten toe.

Omdat de stad Vilvoorde het gebruik van de elektrische steps en de klachten erover zag toenemen, lanceerde de politie eind februari een campagne die bestuurders wijst op de regels en op hun rijgedrag. Daarna volgden een week lang controles. “We hebben altijd gezegd dat het daar niet bij zou blijven, mensen die recidive plegen, zullen tegen de lamp lopen,” aldus burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro.

Voor elke inbreuk stelde de politie een proces-verbaal op. Jongeren die tegen de lamp liepen, moesten zich dit weekend samen met hun ouders aanbieden bij de politie. Zij worden uitgenodigd voor een sensibiliserende verkeersles. Indien ze daarop ingaan, wordt hun dossier geklasseerd. Het lot van de meerderjarigen ligt in de handen van parket.