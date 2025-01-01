Vilvoorde past verkeerssituatie Heldenplein aan voor betere doorstroming verkeer
In Vilvoorde is de Tuchthuisstraat voortaan een enkelrichtingstraat. De Tuchthuisstraat vormt de link tussen het Heldenplein en het Kanaalpark. Verkeer dat van de Europabrug komt, mag niet meer rechtsaf slaan. Wie vanuit het centrum van Vilvoorde komt, mag niet meer linksaf slaan. Dat moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer.
De lichten aan het Heldenplein springen ter hoogte van de Tuchthuisstraat vaak op groen voor wie rechtdoor wil, maar bleven rood voor wie rechtsaf wou slaan richting Tuchthuisstraat. Dat leidde tot conflicten. Nu het verkeer alleen maar rechtdoor mag, moeten er minder opstoppingen zijn.
Wie het Kanaalpark wil bereiken, rijdt voortaan via de Lange Molensstraat en de Vaartstraat. De Tuchthuisstraat en de Herlaerstraat zijn bereikbaar via de Trawoolstraat.