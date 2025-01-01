Brandstofgeur Vilvoorde door verluchten oude brandstoftanks: "Niet schadelijk"

Een oud tankstation aan de Mechelsesteenweg wordt vernieuwd en daarvoor moeten de oude brandstoftanks die in de grond steken, verlucht worden. 24 uur lang moeten de tanks luchten zodat ze morgen veilig ontgraven kunnen worden. Da's een standaardprocedure. Omwonenen kunnen daardoor een brandstofgeur waarnemen, maar gevaar is er niet. "Wie toch hinder ondervindt, raad ik aan ramen en deuren gesloten te houden, airco of verluchting slechts minimaal te gebruiken en vooral niet in paniek zijn of de 112 bellen," aldus burgemeester De Ro.