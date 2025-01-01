Brandstofgeur Vilvoorde door verluchten oude brandstoftanks: "Niet schadelijk"

In Vilvoorde belden heel wat buurtbewoners van de Mechelsesteenweg vandaag de brandweer. Ze merkten een onaangename brandstofgeur op. Gevaar is er niet, bevestigt burgemeester Jo De Ro. De geur heeft alles te maken met de ontmanteling van een oud tankstation.

Een oud tankstation aan de Mechelsesteenweg wordt vernieuwd en daarvoor moeten de oude brandstoftanks die in de grond steken, verlucht worden. 24 uur lang moeten de tanks luchten zodat ze morgen veilig ontgraven kunnen worden. Da's een standaardprocedure. Omwonenen kunnen daardoor een brandstofgeur waarnemen, maar gevaar is er niet. "Wie toch hinder ondervindt, raad ik aan ramen en deuren gesloten te houden, airco of verluchting slechts minimaal te gebruiken en vooral niet in paniek zijn of de 112 bellen," aldus burgemeester De Ro.

