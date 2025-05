Vandalen beschadigen voedselautomaat: klacht ingediend bij de poliltie

Anja Van Hoeymissen en Stijn Van Lier beheren samen ´Foodgezind': vijf automaten in Merchtem, Peizegem en Opwijk. Daarin vind je kant-en-klare maaltijden. De machines worden dan ook permanent gekoeld. Door het vandalisme is de automaat aan de Citroën-garage in Peizegem nu buiten gebruik. "We dienden een klacht in bij de politie en vragen een onderzoek naar de daders."

In Peizegem is momenteel de kermisweek begonnen. Of dat iets met de zaak te maken heeft, is vooralsnog niet duidelijk. Anja en Stijn geven een indicatie van de kosten: "Ter illustratie: een gekoelde broodautomaat, dus eentje zonder andere etenswaren, kost vlot 20.000 euro om aan te kopen en te installeren."