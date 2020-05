Kringwinkels overrompeld: "Te weinig plaats en handen om alles te kunnen verwerken"

De kringloopwinkels in onze regio worden overrompeld met goederen. “In vergelijking met de periode voor corona noteren we een verdrievoudiging van het aantal kilo gebrachte goederen” zegt Luc Daelemans, directeur van De Kringwinkel ViTeS. “Er zijn niet alleen meer brengers, maar ze brengen ook gemiddeld meer gewicht aan goederen.” Daardoor stijgt de werkdruk en duiken er stockageproblemen op.

Heel wat mensen hebben van de lockdown gebruik gemaakt om grote kuis te houden. Dat kan je concluderen uit de goederen die De Kringwinkel ViTeS ontvangt. “Waar vroeger mensen voornamelijk kleinere dingen brachten, zoals huisraad en textiel, is het nu geen uitzondering om aanhangwagens met meubels te zien binnenrijden”, zegt Luc Daelemans, directeur van De Kringwinkel ViTeS. De voorbije week registreerden ze bijna 3.800 brengers.

Het aantal binnengebrachte kilo’s is sinds de heropening van de inzamelpunten gestegen van bijna 17 naar 45 ton goederen per dag. “Hierdoor neemt de werkdruk op onze werknemers aan de brengpunten zelf en in de ateliers enorm toe” zegt Ingrid De Roo, verantwoordelijke communicatie van Kringwinkel ViTeS. “Het brengen van de goederen verloopt vlot door de uitgewerkte procedure, maar De Kringwinkel kan niet volgen met de verwerking van het aantal goederen, met stockageproblemen tot gevolg. We hebben geen ruimte meer, geen recipiënten meer om de goederen in op te slaan en onvoldoende handen om alles winkelklaar te maken.”

Daarom past de keten van kringloopwinkels tijdelijk z’n openingsuren van inzamelpunten aan. De Kringwinkel vraagt mensen om hun goederen ietsje langer bij te houden tot de situatie terug onder controle is. “We hebben de goederen keihard nodig om onze tewerkstelling te kunnen blijven garanderen. Alleen kunnen we op dit moment de hoeveelheid aan gebrachte goederen gewoonweg niet verwerkt krijgen. We hopen dan ook heel erg dat onze gevers aan ons blijven denken na deze crisis en er zo mee voor blijven zorgen dat ook mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een job krijgen”, besluit De Roo.