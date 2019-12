Kristien Van Vaerenbergh kandidaat-provinciegouverneur?

Midden volgend jaar gaat provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte met pensioen. In verschillende media circuleert de naam van Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) uit Lennik als mogelijke opvolger. Van Vaerenbergh zelf zegt in een reactie aan RINGtv verrast te zijn op het feit dat haar naam valt.

In drie Vlaamse provincies moet een nieuwe gouverneur gezocht worden: in Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. Voortaan wou men die gouverneur aanstellen via een 'objectieve benoeming', maar dat werd in Oost-Vlaanderen een fiasco van formaat. De Vlaamse Regering wil de procedure dan ook alweer afschaffen, waardoor de positie van provinciegouverneur opnieuw politiek benoemd zou worden. In verschillende media circuleert de naam van Kristien Van Vaerenbergh voor de post in Vlaams-Brabant.

"Ik was totaal verrast toen ik mijn naam hoorde vallen. Ik heb er nog niet over nagedacht, maar het lijkt mij wel interessant dat de post van provinciegouverneur N-VA zou toekomen. De provinciegouverneur moet iemand zijn die de streek door en door kent en ook de taalgevoeligheden kent en erkent. Het is belangrijk dat zo iemand naar voren wordt geschoven", zegt Van Vaerenbergh.

De Lennikse advocate zetelt sind 2010 in het federaal parlement, waar ze zich vooral met onderwerpen rond justitie bezighoudt. Provinciegouverneur zou een carrièrewending zijn. Meestal gaat die baan naar uitbollende, oudere politici. Als het van Van Vaerenbegh afhangt, wordt de post van provinciegouverneur ook een eindig spoor.

"Ik ben absoluut voorstander om het provinciale bestuursniveau af te schaffen. Het is belangrijk om de provincie af te slanken en later ook af te schaffen, ook als ik eventueel provinciegouverneur wordt. Het is niet belangrijk om vast te pinnen op een postje, maar overal het bestuur zo efficiënt mogelijk te organiseren", besluit Van Vaerenbergh.