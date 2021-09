Lambiek een maand lang in de kijker: “Onze biercultuur is wereldwijd bekend”

Op het programma van de eerste Maand van de Lambiek staan vijf themaweekends met onder meer fiets- en wandeltochten langs brouwerijen, stekerijen en typische volkscafés. Deze ‘champagne der bieren’ is namelijk onlosmakelijk verbonden met het landschap en de keuken van Pajottenland en de Zennevallei. “Onze biercultuur is wereldwijd gekend en de lambiekcultuur is daar een topvoorbeeld van”, zegt gedeputeerde voor toerisme Gunther Coppens. “Via de Maand van de Lambiek willen we het grote publiek de smaak te pakken laten krijgen en hen een unieke toeristische bierbeleving aanbieden.”

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde drie nieuwe fietsroutes langs en werkte ook een aantal verblijfs- en belevingsarrangementen uit. Onder meer in Dilbeek zal je onze regionale biercultuur kunnen proeven. Zo doet onder meer Brouwerij Timmermans in Itterbeek mee aan de Maand van de Lambiek. “We spelen graag in op dit initiatief”, zegt Dilbeeks schepen van Toerisme Anneleen Van den Houte. “Naast een aantal hoogwaardige lambiekbrouwers in onze gemeente, kan men langsheen het huisje Mostinckx een mooie hoppewandeling maken.”