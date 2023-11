Leerlingen leren zelf witloof telen dankzij witloofbox van de provincie

De provincie Vlaams-Brabant verdeelt dit jaar, samen met het Praktijkpunt Landbouw uit Herent, opnieuw 900 witloofboxen. Met de boxen leren de leerlingen zelf witloof telen in de klas. En door het witloof te zien groeien, zijn ze sneller geneigd om ervan te proeven en de smaak te waarderen. Sinds de start van de actie bereikte de provincie 250.000 leerlingen. Vandaag kunnen de scholen hun witloofboxen gaan ophalen in 9 verdeelpunten.

​Kinderen en witloof. Het is zelden een geslaagde combinatie. Daar wil de provincie Vlaams-Brabant, samen met honderden enthousiaste leerkrachten, verandering in brengen via de witloofbox.

​

​“Op drie à vier weken tijd telen de kinderen zelf witte kropjes in hun klas en proeven ze van het resultaat”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor landbouw. “Op die manier raken ze al op jonge leeftijd vertrouwd met de smaak. Witloof is heel gezond. Het is rijk aan vitaminen en heeft een gunstig effect op de darmflora.”

In totaal leerden, sinds de start van de witloofbox in 2010, al 240.000 leerlingen de smaak van witloof kennen. "Jaarlijks nemen er zo’n 20.000 leerlingen aan de actie deel. Dat wil zeggen dat we dit jaar de historische kaap van 250.000 leerlingen bereiken”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

​​De verdeling van de witloofboxen vindt vanmiddag plaats. ​In totaal zijn er negen verdeelpunten waaronder in Huizingen, Kampenhout, Roosdaal en Merchtem.

250.000ste ‘Superproever’

De provincie Vlaams-Brabant gaat de 250.000ste leerling die witloof proeft in de bloemetjes zetten. ​Op vrijdag 22 december krijgt een deelnemende klas een witloofkok op bezoek. “Samen zullen ze een topgerechtje klaarstomen voor echte superproevers”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.