Asbest vrijgekomen bij brand in zaal Concordia: “Situatie is onder controle”

Naar aanleiding van de brand van afgelopen nacht in zaal Concordia in de Fabriekstraat in Ruisbroek controleerde een stabiliteitsingenieur en een firma gespecialiseerd in asbest de zaal en omgeving. “Daarbij zijn brokstukken met asbest aangetroffen bij twee aanpalende woningen”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “De betrokken bewoners zijn persoonlijk verwittigd en ingelicht over de te volgen preventieve maatregelen. De situatie is onder controle.”

Een gespecialiseerd bedrijf is aangesteld om de brokstukken zo snel mogelijk te verwijderen. “Omdat er geen gevaar is op het openbaar domein, noch voor passanten, wordt er verder gecommuniceerd met de twee betrokken eigenaars. De stabiliteitsdeskundige heeft de nodige vaststellingen gedaan waarna het parket een deskundige kon aanstellen om de oorzaak van de brand te achterhalen”, aldus Desmeth.

Bij de brand raakte de zaal zwaar beschadigd, een deel van het dak kwam naar beneden. “Het ging om een complexe brand die woedde in de dakstructuur”, zegt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het duurde tot deze ochtend om de brand volledig geblust te krijgen. Overslag naar naburige gebouwen kon worden voorkomen. Een brandweerman raakte lichtgewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij stelt het gelukkig goed.”