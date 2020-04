Lege zomer dreigt voor evenementensector

Denemarken is het eerste land in Europa dat festivals deze zomer verbiedt. Belgische virologen voorspellen dat ook bij ons muziekfestivals niet zullen kunnen doorgaan. Dat betekent een lege zomer voor heel wat bedrijven uit de sector. Wij gingen langs bij RGS Team in Merchtem, dat audio-, licht- en videomateriaal verhuurt.

Toen het coronavirus in ons land uitbrak, zag RGS Team de ene na de andere opdracht wegvallen. "Sinds midden maart staat de activiteit eigenlijk op 0. We weten niet hoe lang het nog gaat duren, maar ik denk dat er deze zomer weinig opdrachten tot geen zullen zijn. Dan heb ik het zowel over de kleine feestjes van zo'n 100 personen tot de grotere festivals", zegt Lander De Clercq van RGS Team.

Het verbod op massabijeenkomsten wordt gezien als de laatste coronamaatregel die zal opgeheven worden. "Heel veel organisatoren hebben nu al hun festival of feest geannuleerd, ookal is er nog geen officieel verbod. We krijgen ook geen enkele opdracht binnen, alles ligt stil. We hebben geen inkomsten, terwijl de vaste kosten blijven doorlopen. We kunnen dit nog twee tot drie maanden overbruggen, maar veel langer niet", aldus De Clercq.