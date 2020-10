Lennik legt vrije tijd aan banden: geen sport, repetities en jeugdbeweging

De gemeente Lennik voelt alsmaar meer de nabijheid van de Rand en kleurt intussen ook dieprood. De voorbije week telde Lennik meer dan 100 nieuwe positieve gevallen. Afgelopen vrijdag gaf de gemeente aan de federale maatregelen één weekend te volgen en vanochtend de situatie te evalueren. “We kunnen niet langer talmen”, zegt burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “Het huis staat in brand en we moeten beslissingen nemen op maat van de gemeente. Met deze beslissingen willen we duidelijkheid scheppen in de wirwar van maatregelen en protocollen.”

Lennik gaat ver. Zowat alle vrije tijd in de gemeente wordt tot en met 19 november aan banden gelegd, ongeacht de leeftijd. “Via een politiebesluit zijn tot dan sportwedstrijden en -trainingen, jeugdwerknamiddagen, lezingen en repetities verboden”, zegt burgemeester De Knop. “Daarnaast worden in deze periode eveneens alle activiteiten in samenwerking met gemeente Lennik en georganiseerd door de gemeente geannuleerd.”

De maatregelen geldt voor alle leeftijden en voor activiteiten in- en outdoor. Ook alle jeugdbewegingen in de gemeente moeten even de deuren sluiten. De Academie Peter Benoit kan zijn activiteiten voorlopig verder zetten omdat het een onderwijsinstelling is. Voor activiteiten die niet tot de reguliere werking van een vereniging behoren, kan de vereniging nog steeds een toelating aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.