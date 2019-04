Liedekerkenaar schetst geschiedenis van Europese muziek

Maes signeerde vanochtend z’n nieuwe boek in de Standaard Boekhandel in z’n thuisgemeente Liedekerke. De hoogleraar geeft in z’n werk ‘Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900’ een uniek en ambitieus overzicht van de Europese muziek door de eeuwen heen. De evolutie die de muziek van ons continent doormaakte, was ingrijpend. Francis Maes koos er bewust voor om een boek te schrijven dat ook toegankelijk is voor wie geen kaas heeft gegeten van muzieknoten of -leer. ‘Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900’ is intussen al aan z’n tweede druk toe.