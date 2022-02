Lindemans stelt nieuwe brouwerij voor: “Eind 2022 operationeel in Ruisbroek”

Brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek heeft vanochtend hun nieuwe productiesite in Ruisbroek aan de pers voorgesteld. Voor het eerst in zes generaties zal er bier gebrouwen worden op een andere locatie. Lindemans kon niet anders, de site in Vlezenbeek barst stilaan uit haar voegen. "Extra productiecapaciteit en opslagruimte is nodig om aan de vraag te kunnen blijven voldoen", zegt Dirk Lindemans.

Enkele jaren geleden kondigde brouwerij Lindemans aan dat het een nieuwe brouwerij met productiehal, brouwzaal en opslagplaatsen ging bouwen in Ruisbroek. Het hele project kost in totaal zo’n 28 miljoen euro. Eind dit jaar moeten de installaties draaien. “Het is de bedoeling om hier hoge gistingsbieren te brouwen als aanvulling op ons huidig portfolio”, zegt Dirk Lindemans. “De eindproducten moeten wel nog altijd lambiek hebben als basis. Hier hebben we ook genoeg ruimte om onze bieren te stockeren”

Na 200 jaar brouwen in Vlezenbeek moet Lindemans andere oorden opzoeken. De vraag naar Lambiek blijft maar groeien, vooral vanuit de Verenigde Staten en Azië. In Vlezenbeek heeft de brouwerij geen stockageruimte of uitbreidingsmogelijkheden meer. De site in Ruisbroek is volgens Lindemans ideaal gelegen. “Kortbij de site in Vlezenbeek, vlakbij de Ring rond Brussel en binnenkort ook waarschijnlijk een regionaal overslagcentrum wat ons zal toelaten om via het water te transporteren”, zegt Geert Lindemans.

Zo zal de nieuwe productiesite van Brouwerij Lindemans in Ruisbroek er gaan uitzien:

Foto: Studiebureau D+A