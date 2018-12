Linkebeek één van twee Vlaamse gemeenten zonder nieuw bestuur

Linkebeek is samen met het Antwerpse Borsbeek één van de twee Vlaamse gemeenten waar nog geen nieuwe bestuursploeg is gevormd. In Linkebeek is intussen wel bekend wie gemeenteraadsvoorzitter wordt. Die eer is voor Roel Leemans van de tweetalige lijst Activ’.