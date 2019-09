Machelen opent jacht op parkeertoeristen

Het is een gekend probleem in gemeenten rondom de luchthaven. Reizigers die op Brussels Airport een vliegtuig nemen, parkeren hun wagen in de straten van en nemen dan het openbaar vervoer richting de luchthaven. “In Machelen kan je nog gratis parkeren. Heel wat toeristen zetten hun wagen dan ook in onze straten, waardoor onze inwoners geen parkeerplek meer vinden”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys.

Machelen kampt daardoor met een tekort aan parkeerplaatsen. Eerder voerden Vilvoorde, Steenokkerzeel en Zaventem al een parkeerbeleid in om toeristen weg te houden. Ook Machelen werkt nu aan een parkeerplan. “Onze inwoners en mensen die onze gemeente bezoeken, moeten wel nog kunnen parkeren. Er wordt gedacht om kort parkeren in te voeren of parkeren voor een periode van maximaal vier uur. Maar de langparkeerders moeten uit het Machelse straatbeeld verdwijnen”, besluit Claeys.