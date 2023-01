Machelen voert vanaf april nieuw parkeerbeleid in: 'De gemeente wordt één grote blauwe zone'

Machelen is één van de laatste luchthavengemeenten zonder parkeerbeleid. Daar komt straks verandering in. Vanaf 1 april voert de gemeente het nieuwe parkeerreglement in. Die invoering werd tijdelijk uitgesteld omdat de gemeente zich tijdens de coronacrisis andere prioriteiten moest stellen. "De bedoeling is om de druk die op onze openbare parkeerplaatsen naar beneden te halen en de beschikbare plaatsen in de eerste plaats terug te geven aan onze bewoners", zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys.

Vanaf volgende maand start de gemeente een informatiecampagne en vanaf maart zullen inwoners hun bewonerskaart kunnen aanvragen. De eerste bewonerskaart is gratis, de tweede kost 120 euro, de derde en de vierde 500 euro. Bestelwagens kosten het dubbele. Per adres zijn er niet meer dan vier bewonerskaarten toegestaan. Heel de gemeente wordt een blauwe zone, waardoor je overal een blauwe schijf zal moeten leggen. Die zone duurt van 7 uur ’s morgens tot en met 20 uur ’s avonds.

Machelen gaat met de maatregelen van géén parkeerbeleid naar een redelijk streng beleid. "We willen met dit parkeerbeleid een ontradingseffect bereiken. Het is zo dat een wagen hebben heel normaal is, maar een derde of een vierde auto kan misschien overbodig zijn. Met dit parkeerbeleid willen we alternatieven stimuleren zoals bijvoorbeeld de deelwagen, een elektrische fiets of het openbaar vervoer", besluit Claeys.