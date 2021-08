Margot Cloet: “Ook in Vlaamse Rand woonzorgcentra waar minder dan de helft van het personeel gevaccineerd is”

Mensen die werken in de zorg, ook artsen of kinesitherapeuten, moeten zich verplicht laten vaccineren, vindt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Margot Cloet van Zorgnet-Icuro reageert tevreden en is al langer vragende partij. “We vinden dat zorgmedewerkers een voorbeeldfunctie hebben. Het zorgpersoneel ziet de impact van COVID-19, maar ook van de vaccinatiecampagne”, zegt Cloet. “Het is eigenlijk een no-brainer, het kan niet ter discussie staan dat ze zich laten vaccineren.”



Een verplichte vaccinatie is volgens Cloet belangrijk om de continuïteit van zorg te garanderen. In Vlaanderen ligt de vaccinatiegraad al hoog: gemiddeld is zo'n 90% van het zorgpersoneel gevaccineerd. In Wallonië en vooral Brussel is de vaccinatiebereidheid minder groot, wat zich ook laat voelen in aanpalende gemeenten. “In sommige woonzorgcentra in de Vlaamse Rand zien we dat het moeilijk is om een hoge vaccinatiegraad te bereiken. Er zijn ook daar een aantal plekken waar minder dan de helft gevaccineerd is.”



Cloet hoopt dat de verplichting nog voor het einde van dit jaar in een wettelijk kader wordt gegoten die begin 2022 ingevoerd kan worden. Maar wat met mensen die nog liever hun job opzeggen dan zich te laten vaccineren, in een sector die al met personeelstekorten kampt? “Ik begrijp dat sommige woonzorgcentra ongerust zijn en vrezen dat mensen gaan vertrekken. Maar ik denk toch wel dat laten vaccineren nog altijd belangrijker is”, besluit Cloet.