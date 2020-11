Maron excuseert zich bij boeren: “Gevoeligheid van dit thema duidelijk onderschat”

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) excuseert zich voor de uitspraken die hij deed over de aankoop van landbouwgronden in Vlaams- en Waals-Brabant. Dat schrijft BRUZZ. “Ik heb de gevoeligheid van het onderwerp duidelijk onderschat”, zei Maron in de Brusselse commissie Leefmilieu.

Maandag deed Brussels minister van Leefmilieu Maron heel wat wenkbrauwen fronsen daar aan te kondigen dat het Gewest landbouwgronden zou aankopen in Vlaams-Brabant om er groenten en fruit te kweken voor Brusselaars. Dat leidde tot een storm van kritiek. Maron excuseert zich voor de onrust die is ontstaan. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen in de landbouwwereld, in Vlaanderen, in Wallonië maar ook in Brussel”, zei Maron in de commissie Leefmilieu. “Ik geef toe dat ik de gevoeligheid van dit onderwerp duidelijk heb onderschat.”

Maron zegt dat het recht op land, de autonomie en vrijdheid van ondernemen en boeren onderwerpen zijn het Gewest niet licht over zal gaan. "Het is duidelijk dat dergelijke aankopen alleen zullen plaatsvinden als ze zinvol zijn, inspelen op een behoefte en binnen een kader van overleg plaatsvinden. Er kan uiteraard geen sprake zijn van concurrentie tussen regio's", aldus Maron.