Masiuskring haalt tweede schilderij Frans-Jozef De Gronckel naar Lennik

De heemkundige Andreas Masiuskring heeft vrijdagavond een schilderij van Frans Jozef De Gronckel onthuld dat werd geschilderd door zijn broer Vital Jan rond 1847. Frans Jozef speelde in de negentiende eeuw een belangrijke rol voor Sint-Kwintens-Lennik. Hij is ook de uitvinder van de streeknaam Pajottenland. Vital Jan De Gronckel was dan weer een bekwaam portretschilder.

In het Lennikse gemeentehuis en recent in de dekenij hangt al sinds 2001 een schilderij van advocaat Frans Jozef De Gronckel. Het werd door de gemeente aangekocht op aanwijzen van de Andreas Masiuskring. Enkele maanden geleden ontdekte historicus Bernard Roobaert een ander schilderij in een privé-collectie. De Lennikse Andreas Masiuskring was er als de kippen bij om het werk aan te kopen om te beletten dat het weer zou verdwijnen in de anonimiteit van een verzamelaar.

Provincieraad

“Het portret bleef steeds binnen de familie De Gronckel. Het was het eigendom van een nazaat van Vital Jan. Hun moeder drukte de wens uit dat het werk ooit eens naar Lennik zou terugkeren. We vinden het bijzonder dat er nu ook een tweede schilderij van Frans Jozef naar Lennik terug kwam. Dit schilderij toont de 32-jarige Frans Jozef, toen hij in 1848 net verkozen was voor de provincieraad, toen een belangrijke functie waarmee men veel kon doen voor onze regio. Het stelt iemand voor die het gemaakt heeft als burger,” zegt voorzitter Joris De Beule.

Restauratie

De Andreas Masiuskring wil het doek, dat bijna 180 jaar oud is, laten restaureren. Het is licht beschadigd en draagt sporen van de sigarenrook van de figuur die op het doek figureert. De heemkundige vereniging zoekt sponsors die willen helpen het geld bij elkaar te brengen. De ontbonden vereniging ‘Het Oude Land van Edingen’ draagt alvast 500 euro bij.

De Andreas Masiuskring verkoopt ook een speciale editie van het Gronckelbier dat een etiket met het recent ontdekte schilderij draagt