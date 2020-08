Maximumsnelheid op Ring rond Brussel vanaf volgende week 100 kilometer per uur

Vanaf 1 september wordt de snelheid op de Ring rond Brussel verlaagd naar 100 kilometer per uur. De snelheidsverlaging komt er op alle wegvakken die in het beheer zijn van het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), Brussels minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen) en Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) onthulden deze morgen in Machelen samen een van de 280 nieuwe verkeersborden.

De snelheidsverlaging op de Ring rond Brussel moet een positieve impact hebben op CO2-uitstoot en de lokale luchtkwaliteit. “Door deze maatregelen versterken we de levenskwaliteit van de Vlamingen en de Brusselaars”, zegt minister Benjamin Dalle (CD&V). “Ik ben bijzonder tevreden dat Vlaanderen en Brussel de handen in elkaar slaan om dit snel te realiseren. Niet alleen voor het klimaat maar ook voor minder fijnstof en lawaai en meer veiligheid.”

Waar er op dit moment uit veiligheidsoverwegingen reeds snelheidsbeperkingen van 90 en 70 kilometer per uur gelden, blijven deze uiteraard ook in de toekomst behouden. Het gaat onder meer om het viaduct van Vilvoorde en de bocht van Vorst. De nieuwe snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur zal ook gelden voor de parallelwegen van de ring ter hoogte van de Woluwelaan in Zaventem/Diegem, het verkeersknooppunt van de ring en de A12 en het verkeersknooppunt van de ring en de E40 in de richting van Gent.

Een aannemer zal in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer 280 verkeersborden plaatsen. Deze borden zullen tijdelijk afgedekt worden. Tijdens de nacht van 31 augustus op 1 september zal de afdekking verwijderd worden, zodat vanaf de ochtendspits van 1 september de snelheidsbeperking overal in voege zal treden.