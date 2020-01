McDonald's op komst aan Makro in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw

Fastfoodketen McDonald's plant twee nieuwe restaurants in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw. Die komen in beide gemeenten op de parking van warenhuisketen Makro. Vooral in Sint-Pieters-Leeuw is dat opvallend, want in een straal van enkele kilometers heeft de fastfoodketen al twee vestigingen.

McDonald's vroeg onlangs een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een nieuw restaurant op de site van de Makro in Sint-Pieters-Leeuw. Dat terwijl het vlakbij al twee vestigingen heeft. Op drie kilometer ligt het restaurant aan Shopping Pajot. De McDonald's aan de Auguste Demaeghtlaan in Halle ligt op zeven kilometer.

Eerder raakte al bekend dat McDonald's ook in Machelen een restaurant wil bouwen op de Makro-site. De gemeente verleende al een vergunning voor de paal met het bekende logo van McDonald's, maar op een omgevingsvergunning is het nog wachten. Het fastfoodrestaurant zou komen in het pand waar nu de strijkwinkel gevestigd is. Het is nog niet geweten wanneer de restaurants in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen gebouwd zullen worden.

Tegen 2023 wil McDonald's in ons land 40 nieuwe restaurants openen en zo 2.000 nieuwe banen scheppen. Ook Burger King plant 45 nieuwe vestigingen in België. Of er ook restaurants in onze regio komen, is nog niet bekend.