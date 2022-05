Dit weekend vinden in Hoeilaart de Meifeesten plaats. De druivengemeente staat in het teken van lekker eten, drinken, sport en amusement. “De Meifeesten nemen een nieuwe start, want het is door het coronavirus twee keer niet kunnen doorgaan. We zijn opgelucht dat we de mensen een leuke tijd kunnen bezorgen na een moeilijke periode”, zegt schepen Pieter Muyldermans.

Meifeesten palmen Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart in

De Meifeesten in Hoeilaart palmen dit weekend het Jan van Ruusbroecpark in. Tal van evenementen worden er gebald in één weekend. “Op die manier versterken de evenementen elkaar. De formule is gaandeweg gegroeid, maar slaat aan”, zegt schepen Muyldermans. “Gisteren stond bijvoorbeeld alles in het teken van paarden: er zijn initiaties line dancing, kinderanimatie met paarden en een paardenrally door de bossen.”

Vandaag worden de Meifeesten traditioneel geopend met de Meicrossen, daarna kan je in het park terecht voor paëlla of in de kasteelhoeve voor een moederdagbrunch. Verder is er nog de hele dag animatie, muziek en veel meer.