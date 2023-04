Met de neus in de boeken op Vlaanderenleestdag: “Zien lezen, doet lezen”

Vandaag is het Vlaanderenleestdag en, niet toevallig, ook Wereldboekendag. Die dag wil lezen in de kijker zetten. De allereerste editie van Vlaanderenleestdag wordt dan ook gevierd door samen te lezen. De slogan luidt: ‘Zien lezen, doet lezen.’ Ook in onze regio zijn er tal van activiteiten gepland.

Net zoals Wereldboekendag, dat in 1995 door UNESCO in het leven werd geroepen, is Vlaanderenleestdag er om mensen warm te maken om te lezen. Vlaandenleestdag zal elk jaar plaatsvinden op 23 april. “We roepen iedereen, jong en oud, op om mee te vieren en te lezen”, zegt Sylvie Dhaene van Iedereen Leest. “Zien lezen, doet lezen: dat weten we uit onderzoek en ervaring. Vandaar dat we het belangrijk vinden om lezers die dag de openbare ruimte te laten veroveren en zo lezen en leesplezier meer zichtbaar te maken.” Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon vult aan: “Deze eerste editie valt samen met Erfgoeddag en dat leent zich uitstekend om in de publieke ruimte aan de slag te gaan met boeken. Door de brug te leggen versterken we beide initiatieven.”

In onze regio kan je op verschillende plaatsen terecht om deze boekenfeestdag te vieren. De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw wordt omgetoverd tot een gezellig leescafé waar je in de boeken kan duiken met een hapje en een drankje. Je kan er ook een persoonlijke bladwijzer krijgen met je naam of je favoriete citaat. De inkom is gratis en je kan er heel de voormiddag terecht. In Machelen is er een lezing met ontbijt door niemand minder dan auteur Kader Adbolah. Hij is onder meer bekend van romans als Het huis van de moskee, De koning en Op zoek naar Ramona. Om 10 uur kan je er genieten van een Belgisch-Iraans ontbijt en een halfuur later begint de lezing tot 12 uur.